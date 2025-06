Sport e sociale in aula consiliare si costruiscono soluzioni

Fiumicino si fa pioniera di un cambiamento sociale attraverso lo sport! Nel convegno “Sport e Inclusione sociale”, l’Amministrazione ha avviato una discussione cruciale per rendere il benessere fisico un diritto per tutti. Con interventi del Sindaco Mario Baccini, l’evento ha messo in luce come l’inclusione possa trasformare le comunità. Scopriremo insieme come queste iniziative possano generare un impatto duraturo nella vita dei cittadini!

Fiumicino, 31 maggio – Si è svolto presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, un convegno sul tema “Sport e Inclusione sociale”, promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di sviluppare progetti concreti per rendere lo sport sempre più accessibile e inclusivo. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, l’Assessore allo Sport Federica Poggio, l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Picca, il Consigliere comunale Mario Pascone e numerosi rappresentanti del mondo sportivo e sanitario, tra cui il Responsabile di Medicina dello Sport ASL RM3 Dott Antonio Fiore, Enzo Macchini, Consigliere Nazionale EISI,Giuseppe Andreana, Presidente CIP e Roberto Tasciotti, Incaricato del Sindaco alle Politiche Sociali, Luca Ginevri, Osteopata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Fiumicino, sport e inclusione sociale: se ne parla in aula consiliare il 30 maggio

Il 30 maggio, alle ore 10.00, l'Aula Consiliare del Comune di Fiumicino ospiterà un convegno intitolato "Sport e Inclusione Sociale".

Cerca Video su questo argomento: Sport Sociale Aula Consiliare Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Fiumicino, sport e inclusione sociale: se ne parla in aula consiliare il 30 maggio; Fiumicino tra sport e inclusione sociale; Sport e inclusione sociale, il convegno; Sport, inclusione, crescita personale e sociale. Tre giorni di basket giovanile con oltre 300 ragazzi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Oggi in Aula perché il sindaco è juventino”, il consigliere comunale si lamenta e sfodera la maglia del Napoli

internapoli.it scrive: Siamo ad Afragola e la seduta del Consiglio comunale diventa un teatrino in chiave Scudetto. Gennaro Giustino, consigliere all'opposizione del sindaco Antonio Pannone, si lamenta contro quest'ultimo d ...

Inaugurata la nuova aula consiliare con la seduta per l’approvazione del rendiconto di gestione

Da corriereofanto.it: MARGHERITA DI SAVOIA - Con i lavori del consiglio comunale di lunedì 28 aprile è stata ufficialmente inaugurata la nuova aula consiliare del Palazzo di Città, dotata di nuovi arredi e nuove ...

Roccadaspide: aula consiliare gremita per il gran concerto di inizio anno

Come scrive infocilento.it: Come da tradizione, ieri sera, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, si è svolto il Gran Concerto di Inizio Anno della Real Orchestra di Napoli diretta dal Maestro Franco Vigorito e con il ...