spoleto nel ternano

A Terni è nato il Comitato referendario "Spoleto provincia di Terni", un'iniziativa che riflette un desiderio crescente di unire le forze per affrontare le sfide comuni. Con la Valnerina in primo piano, questo movimento punta a migliorare le infrastrutture e a rafforzare l'identità territoriale. Un cambio di passo che potrebbe portare a nuovi sviluppi, non solo per Spoleto, ma per tutta l'Umbria. Sarà interessante seguire questa evoluzione!

TERNI Nasce il Comitato referendario "Spoleto provincia di Terni". "Spoleto insieme all'intera Valnerina non possono che guardare ad un rapporto più stretto con Terni e con l'intera provincia ternana – si legge sulla pagina Fb, Federazione Umbria Sud –. I nostri territori condividono esigenze comuni a partire dalle infrastrutture: come la strada Flaminia SS3 e la incompiuta Tre Valli, fondamentali per le nostre aree industriali e il turismo da Roma, il raddoppio ferroviario della Spoleto-Terni, lo strategico raddoppio della Orte-Falconara e tutti i relativi servizi per le nostre imprese. I nostri territori guardano al Lazio e possiamo diventare la snodo tra Adriatico e Tirreno, per cui queste infrastrutture sono vitali per il turismo, sono strategiche nell'ottica futura delle " macro regioni " e vanno potenziate nel rispetto degli equilibri ambientali che caratterizzano la bellezza della nostra regione".

