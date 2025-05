Spoleto dal calendario incompleto dell’estate musicale

Scopri il Festival di Spoleto, dove tradizione e modernità si incontrano in un'estate di metamorfosi. Con un calendario ancora da completare, l'evento promette sorprese e innovazioni che riflettono il fermento culturale attuale. Il 27 giugno segnerà l'inizio di un viaggio musicale unico, dove ogni nota racconta una storia. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza che celebra la continuità dell'arte in un mondo in continua evoluzione!

Una estate sotto il segno della metamorfosi e dell'idea di tornare al confronto fra tradizione e modernità: traccia, questa, costitutiva del Festival di Spoleto, che avrà inizio il 27 giugno.

