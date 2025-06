Spiaggia pulita e acqua già calda

La spiaggia di Palombina si conferma una meta privilegiata per gli amanti del mare! Lorenzo Bontempi, fedele frequentatore da dieci anni, racconta come il calore dell'acqua e la pulizia della spiaggia stiano conquistando famiglie e turisti. Un trend che si allinea con la crescente attenzione per località sostenibili e accessibili. È tempo di riscoprire i gioielli della costa italiana: chi sarà il prossimo a lasciarsi sedurre?

Lorenzo Bontempi è un assiduo frequentatore della spiaggia di Palombina: "Ormai sono una decina d'anni che prendiamo l'ombrellone e il lettino a Palombina, prima andavamo a Portonovo, poi è diventato improponibile per l'auto. Così dopo tanti anni, visto che la frequentavamo già da bambini, siamo tornati qui. Quest'anno sono i primi giorni che veniamo al mare, oggi è la prima camminata, ancora non abbiamo neanche il costume da bagno, ieri siamo venuti a camminare ma c'era il vento e siamo rimasti coperti. Adesso c'è il sole e fa più caldo, la bella stagione è in arrivo e qui sembra tutto pronto e perfetto.

