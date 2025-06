Spezia Esposito riapre la corsa salvezza | ultimi minuti per il sogno chiamato Serie A

Nel cuore della finale playoff di Serie B, lo Spezia riaccende le speranze di salvezza con un gol da sogno del talentuoso Esposito. Con meno di dieci minuti sul cronometro, l’attaccante in prestito dall'Inter si fa protagonista, dimostrando che nel calcio i colpi di scena non finiscono mai. In un contesto dove le emozioni sono all'ordine del giorno, chi avrà la meglio nella corsa alla Serie A? La battaglia è appena cominciata!

Lo Spezia riapre la finale playoff a poco più di dieci minuti dal triplice fischio. In gol il solito Esposito. RIAPERTA – A meno di dieci minuti dalla fine di Spezia-Cremonese, finale playoff di Serie B, i liguri la riaprono con il solito Francesco Pio Esposito. L'attaccante in prestito dall'Inter, trascinatore dei bianconeri, ha riacceso le speranze dello Spezia a poco più di dieci minuti dal triplice fischio. Intanto mancano gli ultimi minuti e poi la Serie A saprà chi sarà la nuova concorrente per la stagione 2526.

