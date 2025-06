Spezia dal sogno all’incubo La Cremonese gela il Picco e vola in Serie A

La Cremonese gela il Picco e conquista la Serie A, trasformando il sogno dello Spezia in un incubo. In un finale mozzafiato, i lombardi dominano con un 3-0 che segna una svolta epocale. Questo match non è solo una partita, ma un riflesso della lotta serrata nel calcio italiano, dove ogni minuto conta. Un punto interessante? L’abilità della Cremonese di mantenere la calma nei momenti decisivi. È qui che nascono le leggende!

La Spezia, 1 giugno 2025 – Fino a sette minuti dalla fine il destino sembrava inesorabile. Cremonese avanti 3-0 al Picco, Spezia al tappeto. Quello Spezia che, dopo il pareggio dell’andata allo Zini, poteva perfino puntare a un pareggio per tornare in Serie A. E invece i lombardi hanno martellato senza sosta, portandosi avanti con De Luca al 25’. Era partita fortissima la squadra di Giovanni Stroppa, vicina al vantaggio già al 12' con il rasoterra da fuori di Azzi, ben respinto da Gori. Al 25' la Cremonese sblocca il risultato con il lancio lungo di Vazquez, che serve sulla sinistra De Luca, bravo a battere il portiere con un diagonale, da posizione defilata in area di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia, dal sogno all’incubo. La Cremonese gela il “Picco” e vola in Serie A

Leggi anche Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine - Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

