Spezia-Cremonese oggi si decide chi va in Serie A! Esposito titolare

Oggi si scrive una pagina di storia per lo Spezia, che affronta la Cremonese nella decisiva finale di ritorno dei playoff di Serie B. Pio Esposito, titolare e talento in erba, avrĂ il compito di guidare la squadra verso un sogno: la promozione in Serie A. Un match atteso e carico di emozioni, dove ogni azione potrebbe segnare il destino di due squadre. Chi conquisterĂ l'ambita vetta? La risposta alle 20.30!

Pio Esposito proverĂ a trascinare lo Spezia in Serie A. Tra poco la finale di ritorno del playoff dopo lo 0-0 dell'andata. Le formazioni ufficiali di Spezia-Cremonese. RITORNO – Spezia e Cremonese si ritrovano nel secondo e ultimo atto della doppia finale dei playoff di Serie B. La prima partita si è giocata a Cremona (0-0), ora alle 20:30 il ritorno in Liguria. I lombardi hanno battuto in semifinale la Juve Stabia. Lo Spezia, arrivato terzo nella stagione regolare, grazie anche ad un Francesco Pio Esposito in grande spolvero, ha sbattuto fuori il Catanzaro. L'attaccante di proprietĂ dell'Inter ha segnato finora 18 gol.

Leggi anche Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine - Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

