Spezia-Cremonese LIVE 0-1 | la sblocca De Luca che poi va vicino alla doppietta

In un emozionante confronto di playoff di Serie B, la Cremonese sblocca il match contro lo Spezia con un gol di De Luca, che sfiora anche la doppietta! Questo incontro non è solo una battaglia sul campo, ma rappresenta la lotta per il sogno della promozione. I tifosi sono in fibrillazione, mentre le squadre si contendono un posto tra le grandi. Non perdere nemmeno un’azione di questa avvincente sfida!

Spezia-Cremonese, ritorno finale playoff Serie B? GOAL E AZIONI SALIENTI 31` - Traversa Cremonese: palla in mezzo di Collocolo, che dopo una. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine - Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

Spezia-Cremonese LIVE 0-1: la sblocca De Luca, che poi va vicino alla doppietta

Spezia-Cremonese diretta finale playoff Serie B: segui la partita di ritorno

Formazioni non ancora annunciate

