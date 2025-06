Spezia-Cremonese | dove vederla orario e probabili formazioni

La finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese promette emozioni forti, un crocevia cruciale per due squadre che puntano alla massima serie! Domenica, all'Alberto Picco, il calcio italiano si ferma per un match che potrebbe segnare il futuro di entrambe. Scopriamo le probabili formazioni e l'orario della sfida: chi avrĂ la meglio nella battaglia finale? Non perderti questo appuntamento imperdibile!

All'Alberto Picco di La Spezia si giocherĂ la gara valevole per la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Spezia-Cremonese. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

