Spezia Cremonese 2-3 Pio Esposito segna ma non basta! La squadra di Stroppa è l’ultima promossa in Serie A

La Cremonese conquista la Serie A con una rimonta emozionante, battendo lo Spezia 3-2 in finale playoff. Nonostante il gol di Pio Esposito, protagonista della serata, la squadra di Stroppa scrive una nuova pagina di storia calcistica. Questo trionfo sottolinea come i sogni delle piccole realtà possano diventare realtà. Una lezione per tutti: non smettere mai di lottare, perché ogni partita può riservare sorprese incredibili!

dopo il ritorno della finale playoff. Finita poco fa la sfida valida per il ritorno della finale Playoff di Serie B, che ha visto la Cremonese di Stroppa vincere 3-2 sul campo dello Spezia e guadagnarsi l’ultimo posto disponibile nella prossima Serie A. Dopo lo 0-0 dell’andata, la squadra di Cremona si porta sopra con ben tre reti, grazie ai gol di Colloloco e la doppietta di De Luca. Orgoglio ligure nel finale, che prima con il nostro gioeillino Pio Esposito e poi Vignali tentano di riaprirla. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spezia Cremonese 2-3, Pio Esposito segna ma non basta! La squadra di Stroppa è l’ultima promossa in Serie A

