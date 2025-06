Spezia che occasione! Basta il pari per tornare in A Le chiavi della sfida alla Cremonese

Spezia, l'ora della verità si avvicina! Un pareggio basterebbe per tornare in A, ma la sfida contro la Cremonese promette emozioni forti. D’Angelo e Stroppa, due tecnici di grande esperienza, sono pronti a guidare le loro squadre verso una vittoria che può significare il sogno di un'intera stagione. Con lo stadio esaurito e i tifosi carichi, l'atmosfera è elettrica: chi vincerà? Non perdere questa storica battaglia

D'Angelo e Stroppa, tocca ancora a loro Gli infortunati stringono i denti: nessuno vuole perdersi la partita più importante Stadio tutto esaurito, anche il settore ospiti.

