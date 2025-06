Spettacolo a Roma | una F1 Red Bull sgasa vicino al Colosseo!

La giornata che ha chiuso il Giro d’Italia 2025 si è aperta con la Red Bull showrun, uno spettacolo motoristico ad alta intensità proprio accanto al Colosseo. Protagonista assoluta una bici del team Red Bull Bora Hansgrohe trasportata da una monoposto di Formula 1 Red Bull Racing, in omaggio alla passione italiana per il ciclismo. Alla guida, l’ex pilota F1 Patrick Friesacher, che ha indossato un casco speciale dedicato alla maglia rosa e ha incantato migliaia di spettatori radunati nel cuore di Roma antica con acrobazie spettacolari, burnout, sgommate e donut. Una celebrazione senza precedenti che ha unito due mondi apparentemente lontani: ciclismo e Formula 1, tradizione e innovazione, la quiete monumentale di Roma antica e la massima espressione della velocità nello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spettacolo a Roma: una F1 Red Bull sgasa vicino al Colosseo!

