Spesa? Aumenti da 60 a 80 euro

Il rincaro della spesa è una realtà che colpisce molti, e il caso di Geneviève Yans è emblematico. Passare da 60 a 80 euro settimanali non è solo un aumento, ma un campanello d’allarme sulla crescente inflazione e l'instabilità economica. Questo fenomeno tocca tutti, dai single alle famiglie numerose, costringendo a rivedere abitudini e priorità. Come affrontiamo il cambiamento? Riscoprire l’arte del risparmio potrebbe essere la chiave per navig

Geneviève Yans si è accorta di aumenti considerevoli nella spesa al supermercato. "Nel giro di pochi mesi per la spesa settimanale (che faccio per me che vivo sola) sono passata da circa 60 euro a settimana a 80 euro, ed è tanto. E io sono molto attenta e calcolo tutto quando faccio la spesa, senza farmi ingannare da pubblicità. Percepisco la pensione di mio marito e, ogni tanto, c'è un piccolo aumento, ma di pochi euro. Per lavoro tratto la voce, cantata e parlata, al fine di migliorare la persona. Ho aperto 'Il Centro Canto e Il Pianeta Voce' a Savignano. Ho notato che, da quando c'è stato il Covid, abbiamo avuto un grosso calo di clienti, perché la gente ha imparato a spendere meno".

Mense scolastiche, per le famiglie baresi la spesa media è di 72 euro al mese

Le mense scolastiche rappresentano una voce di spesa significativa per le famiglie baresi, con una media di 72 euro al mese per ciascun bambino.

