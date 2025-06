spero che il meteo ci assista sempre

Cristian Cirulli dello stabilimento Playa Solero esprime ottimismo per l'estate in arrivo, nonostante un avvio incerto. Con il clima che finalmente sembra sorridere, la preparazione è al culmine: "Tutto pronto, tutto pulito!" La sua fiducia rispecchia un trend crescente verso il turismo estivo, dove la qualità dell'accoglienza diventa fondamentale. Riuscirà Playa Solero a conquistare i cuori dei bagnanti? La stagione estiva è solo all'inizio!

Cristian Cirulli dello stabilimento Playa Solero è molto fiducioso sull’ estate alle porte: "La stagione è partita abbastanza bene, il meteo avrebbe dovuto aiutarci un po’ di più, finora lo ha fatto poco, ma sembra che adesso le temperature si stiano alzando, quindi siamo fiduciosi per il mese di giugno. Tutto pronto, tutto pulito, abbiamo lavorato bene in queste settimane, adesso manca solo l’affluenza della clientela che speriamo di vedere arrivare già nei prossimi weekend. Abbiamo risolto il problema bagnini, dunque ora si può venire tranquillamente in spiaggia e fare il bagno. Nessun problema da segnalare, anche i campi da beach volley sono utilizzati da tempo, ci giocano già da un paio di mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it