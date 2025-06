Sparite dai verbali Garlasco nuovo giallo su Andrea Sempio | la procura si muove

Il mistero di Garlasco, a quasi diciotto anni dalla tragica morte di Chiara Poggi, riaccende l'attenzione sull'oscura storia di Andrea Sempio. Le nuove rivelazioni sui verbali scomparsi hanno riportato alla luce interrogativi irrisolti, in un Paese dove il giallo e la cronaca nera sembrano intrecciarsi più che mai. Cosa si nasconde dietro questi documenti? L'attesa per la verità è palpabile!

Sono passati quasi diciotto anni dal delitto di Garlasco, ma l'ombra di quella tragedia continua ad allungarsi sulle cronache giudiziarie italiane. La giovane Chiara Poggi venne trovata priva di vita nella villetta di famiglia in via Pascoli, a pochi passi dal centro del paese, la mattina del 13 agosto 2007. Da allora il caso è diventato uno dei più discussi e controversi della storia giudiziaria recente, con un unico condannato – l'allora fidanzato Alberto Stasi – e una lunga serie di dubbi mai del tutto dissipati.

