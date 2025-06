Spari su folla diretta a centro aiuti a Rafah almeno 21 morti

Tragedia a Rafah: almeno 21 vite spezzate in un attacco mentre cittadini cercavano aiuto. Questo drammatico episodio evidenzia la crescente violenza in un contesto di crisi umanitaria, dove il diritto all'assistenza fondamentale viene sempre più messo in discussione. La situazione in Gaza continua a deteriorarsi, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione dei civili. È il momento di riflettere su come il mondo possa rispondere a questa emergenza.

Almeno 21 persone sarebbero rimaste uccise da colpi d’arma da fuoco sparati mentre si recavano questa mattina al centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, nei pressi di Rafah. Lo rendono noto fonti del vicino ospedale gestito dalla Croce Rossa, secondo quanto riferisce Times of Israel. Secondo al Jazeera, i colpi sarebbero partiti dai mezzi delle Idf. “Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi e più di 100 altri, di tutte le età, sono rimasti feriti a causa di colpi sparati da veicoli israeliani verso migliaia di cittadini che si dirigevano, all’alba di sabato, verso il sito degli aiuti americani a ovest di Rafah”, nel sud della Striscia di Gaza, ha dichiarato il portavoce della Difesa civile, Mahmoud Basal. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Spari su folla diretta a centro aiuti a Rafah, almeno 21 morti

