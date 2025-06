Spara con le dita ai genitori che escono da scuola e poi si cala i pantaloni

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Macerata: un uomo in stato di agitazione ha minacciato genitori e bambini davanti a una scuola, simulando gesti di sparo. Questo fatto mette in luce un tema sempre più attuale: la salute mentale e la sicurezza nelle nostre comunità. È fondamentale prestare attenzione a segnali di disagio, per proteggere i più vulnerabili. Le scuole devono rimanere luoghi sicuri, non solo per l'istruzione, ma anche per la serenità di tutti.

Venerdì pomeriggio, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta all’ingresso di una scuola di Macerata, dove era stato segnalato un uomo in stato di agitazione psichica. L’uomo avrebbe minacciato i presenti, simulando gesti di spari con le mani, rifiutandosi di allontanarsi nonostante la presenza di genitori e minori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

