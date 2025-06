Spalletti non dimentica Napoli | Ho pianto per due ore

Luciano Spalletti, emozionato, rivela: "Ho pianto per due ore" dopo la vittoria del Napoli. È un momento di celebrazione non solo per i partenopei, ma per l'intero calcio italiano, che vede crescere il livello competitivo. Spalletti non si dimentica della sua squadra, lodando anche l'Inter per la finale di Champions League. Questo connubio di emozioni sottolinea quanto il calcio unisca e faccia vibrare i cuori, a prescindere dalle maglie indossate.

Il Napoli è fresco vincitore dello Scudetto con Antonio Conte e arrivano anche i complimenti dal ct Luciano Spalletti, specialmente per la festa Dalla conferenza stampa di presentazione ai match contro Norvegia e Moldavia, Luciano Spalletti fa i complimenti all'Inter per la stagione e la finale di Champions League. Ma arrivano anche i complimenti alla SSC Napoli e ai napoletani. Il protagonista assoluto del terzo Scudetto storico per Napoli rompe il silenzio social e spiega anche perché non si era sbilanciato dopo la vittoria degli azzurri: "Non ho fatto nessun post perché lo scorso anno non ho fatto nessun post sullo Scudetto dell'Inter, sono il CT della Nazionale.

