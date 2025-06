Spalletti Napoli nel cuore dopo lo scudetto | Ho pianto 2 ore a vedere il pullman della festa scudetto

Luciano Spalletti, emozionato e nostalgico, ha dichiarato di aver pianto due ore rivedendo il Napoli festeggiare lo scudetto. Un legame profondo che va oltre il campo, simbolo di un emozionante ritorno ai fasti del calcio italiano. In un periodo in cui la passione per il pallone è tornata a far vibrare i cuori, le parole di Spalletti ricordano quanto sia fondamentale il legame tra squadra e tifosi. Scopri perché questa vittoria è più di un semplice trofeo!

Spalletti, Napoli nel cuore dopo lo scudetto. Le dichiarazioni in conferenza stampa sulla vittoria del titolo della squadra di Conte Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa dell’effetto che gli ha fatto rivedere il Napoli, sua ex squadra, vincere lo scudetto a due anni da quello conquistato insieme, sotto la guida di Antonio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti, Napoli nel cuore dopo lo scudetto: «Ho pianto 2 ore a vedere il pullman della festa scudetto»

Leggi anche Spalletti torna ancora sul passato a Napoli: arriva l’ennesima bordata a De Laurentiis! - Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha riacceso i riflettori sul suo legame speciale con il club partenopeo.

