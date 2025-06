Spalletti | Inter sconfitta in secondo piano dopo una stagione straordinaria!

Luciano Spalletti, nuovo CT dell'Italia, celebra l'Inter nonostante la delusione in Champions. Questa stagione straordinaria dimostra che anche le sconfitte possono insegnare e rafforzare. Con gli occhi puntati sulla qualificazione al Mondiale contro la Norvegia, la scelta di Acerbi rispecchia un rinnovamento necessario. È il momento di ripartire: la Nazionale ha l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo, portando con sé l'eredità di una grande stagione.

Luciano Spalletti inaugura l'inizio del ritiro dell'Italia intervenendo in conferenza stampa prima della sfida contro la Norvegia, per la qualificazione al Mondiale. Il CT coglie l'occasione per complimentarsi con l'Inter, nonostante il tragico finale in Champions League. L'attenzione, però, è tutta sulla scelta di Francesco Acerbi. IL PERCORSO – Luciano Spalletti elogia la stagione dell'Inter, dopo la cocente sconfitta contro il PSG in Champions League: « L'Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco.

