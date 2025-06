Spalletti | In Norvegia sarà quasi uno spareggio Acerbi mi ha detto stamani che non ci sarà

Luciano Spalletti è pronto a guidare l'Italia verso un incontro cruciale contro la Norvegia, quasi uno spareggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con Acerbi out, la squadra deve dimostrare il suo valore in un momento di alta pressione. La finale di Champions League ha acceso i riflettori sul calcio italiano, sottolineando che anche i giovani talenti possono brillare. Sarà un test fondamentale per il nostro futuro calcistico!

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 (vs Norvegia il 6 giugno, vs Moldavia il 9 giugno). La conferenza di Spalletti. Che lettura dà della finale di Champions League? «L’Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso, non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o Psg, ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell’Inter piuttosto che alle sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «In Norvegia sarà quasi uno spareggio, Acerbi mi ha detto stamani che non ci sarà»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ravezzani consiglia Spalletti: «Contro la Norvegia convocherei lui! Non capisco questo ostracismo nei suoi confronti…»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso con entusiasmo sulla scelta di convocare Spalletti in vista della sfida contro la Norvegia.

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Norvegia Sarà Quasi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Nazionale italiana di calcio, spalletti convoca 27 giocatori prima delle sfide mondiali contro norvegia e moldavia; MONDIALE 2026, mazzata per i tifosi: partite solo su Sky | Per vedere la nazionale dovrai pagare. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media