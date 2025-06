Spalletti | Ho pianto guardando i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli

Spalletti non nasconde le emozioni: ha pianto guardando i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, un trionfo che segna una pagina storica nel calcio italiano. In un contesto in cui il campionato si fa sempre piĂą competitivo, la vittoria partenopea rappresenta una rinascita che coinvolge l'intera cittĂ . Spalletti, ora alla guida della Nazionale, dimostra come il legame tra allenatore e squadra possa superare ogni barriera. Una storia di passione e orgoglio, da vivere insieme!

Per lo scudetto del Napoli "non ho fatto nessun post perchĂ© l'anno scorso non l'ho fatto quando ha vinto l'Inter e sono l'allenatore della Nazionale. Poi è chiaro che a Di Lorenzo ho mandato un messaggio, gli faccio i complimenti perchĂ© hanno fatto qualcosa di particolare andando a vincere di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Spalletti: “Ho pianto guardando i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli”

