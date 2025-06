Spalletti | Ho pianto due ore nel vedere il bus scoperto del Napoli Non scrissi nulla neanche per l’Inter

Luciano Spalletti si è lasciato andare all'emozione, rivelando di aver pianto due ore per il trionfo del Napoli. Un momento che va oltre il calcio, rappresentando la rinascita di una città e di un popolo. Questo scudetto non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di speranza e gioia collettiva. In un'epoca in cui il calcio sa essere tanto divertente quanto impegnativo, storie come questa riscaldano il cuore degli appassionati.

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sulla vittoria del quarto scudetto del Napoli; con lui in panchina, gli azzurri vinsero il terzo due anni fa. Spalletti: «Ho pianto due ore nel vedere il bus scoperto del Napoli». Che effetto ti ha fatto veder rivincere lo scudetto al Napoli? Spalletti ha risposto così: « Non ho fatto nessun post perché lo scorso anno non ho fatto nessun post sullo Scudetto dell’Inter, sono il ct della Nazionale. Poi a Di Lorenzo ho mandato un messaggio perché hanno fatto qualcosa di stratosferico dopo esser caduti a grandi livelli di classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «Ho pianto due ore nel vedere il bus scoperto del Napoli. Non scrissi nulla neanche per l’Inter»

Argomenti simili trattati di recente

Spalletti non dimentica Napoli: “Ho pianto per due ore”

Luciano Spalletti, emozionato, rivela: "Ho pianto per due ore" dopo la vittoria del Napoli. È un momento di celebrazione non solo per i partenopei, ma per l'intero calcio italiano, che vede crescere il livello competitivo.

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Ho Pianto Due Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Spalletti: «Ho pianto due ore nel vedere il bus scoperto del Napoli. Non scrissi nulla neanche per l’Inter»

Si legge su ilnapolista.it: Il ct dell'Italia Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sulla vittoria del quarto scudetto del Napoli.

Italia: Spalletti, bordata in lacrime a De Laurentiis, poi scoppia caso Acerbi per l'SMS ricevuto

Secondo sport.virgilio.it: Il ct Spalletti annuncia il forfait a sorpresa di Acerbi che ha liquidato la Nazionale con un semplice SMS, poi piange per la festa del Napoli campione sui bus scoperti e consola l'Inter ...

Nazionale, Spalletti: “Acerbi non ha risposto alla convocazione”

Riporta msn.com: L’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Norvegia e Moldavia nei primi due match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. L’obiettivo è quello di riportare la Nazionale sul pal ...