spalletti concentrato su oslo ci giochiamo tanto

Spalletti è pronto a lanciarsi nella sfida di Oslo, evidenziando quanto questo match possa influenzare il percorso dell'Italia. Con Acerbi che ha deciso di non rispondere alla convocazione, il ct si concentra sugli elementi disponibili. Un'assenza che potrebbe essere un'opportunità per altri talenti emergenti. L'azzurro ha tutte le carte in regola per brillare: sarà il momento di dimostrare la forza del gruppo e la sua resilienza!

"Acerbi non ha risposto alla convocazione, ne prendiamo atto e andiamo avanti", dice il ct azzurro FIRENZE - "Abbiamo tutte le possibilità e tutte le potenzialità per fare una grande gara ed è quello che andremo a mettere in pratica". Inizierà con la sfida contro la Norvegia, in programma venerdì a.

