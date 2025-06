Spalletti | Acerbi non ha risposto alla convocazione ma ho a che fare anche con giocatori più forti

In un momento cruciale per la nazionale italiana, le parole di Spalletti su Acerbi rivelano un cambio di rotta che potrebbe segnare il futuro degli Azzurri. Mentre il ct sottolinea la disponibilità di "giocatori più forti", emerge la necessità di un team unito e motivato. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la collaborazione in un contesto sportivo dove la competizione è sempre più agguerrita. La domanda sorge spontanea: chi sarà il nuovo punto di riferimento?

In conferenza stampa, il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha confermato che il difensore dell’Inter Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione per i due match contro Norvegia e Moldavia. . Spalletti ha dichiarato: « C’è da fare una precisazione: Acerbi non ha risposto alla convocazione ». Per una questione fisica? « No, ha ripensato ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. E’ vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «Acerbi non ha risposto alla convocazione, ma ho a che fare anche con giocatori più forti»

La Nazionale di Luciano Spalletti si prepara a sfidare Norvegia e Moldavia, con un obiettivo che scalda il cuore degli italiani: tornare ai Mondiali dopo 12 anni.

