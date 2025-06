Spalletti | Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale Prendiamo atto

Il rifiuto di Acerbi alla convocazione in nazionale segna un cambio di rotta nel panorama calcistico italiano, dove le dinamiche tra giocatori e ct stanno evolvendo. Spalletti, durante la conferenza a Coverciano, svela che il difensore ha riflettuto sugli eventi recenti, sottolineando quanto sia cruciale il benessere mentale degli atleti. Una scelta che può aprire dibattiti sulla pressione sportiva e sul supporto psicologico nel calcio moderno. Quale sarà il futuro di Acerbi in azzurro?

In conferenza da Coverciano, il ct presenta i prossimi impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2026 e spiega perch√© il difensore dell'Inter ha detto 'no' alla sua chiamata: "Ha ripensato a quanto successo intorno a lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Spalletti: "Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale. Prendiamo atto"

Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha detto via sms»

Scrive leggo.it: Francesco Acerbi si tira fuori: niente Nazionale. L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà ...

Spalletti, con sms Acerbi ha detto no all'Italia

Come scrive ansa.it: "Acerbi non ha risposto alla convocazione". Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano dove l'Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali c ...

Acerbi non risponde alla convocazione dell'Italia, Spalletti: «Mi ha detto per messaggio che non partecipa, Norvegia? È già decisiva»

Lo riporta ilmattino.it: Piove sul bagnato in casa Italia. La Nazionale di Luciano Spalletti, che nei prossimi giorni sfiderà Norvegia e Moldova nei primi impegni di qualificazione ai prossimi Mondiali, oltre ...