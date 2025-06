Spal | le giovanili Under 17 e Under 16 puntano ai playoff dei campionati nazionali

La Spal continua a brillare anche nel settore giovanile, con le formazioni Under 16 e Under 17 pronte a conquistare i playoff dei campionati nazionali. Un segnale chiaro di come la passione per il calcio e il talento giovanile siano in continua crescita. I tifosi possono già assaporare il calore delle future promesse biancazzurre, proprio come accadde con gli indimenticabili scudetti Under 18. È un viaggio che promette emozioni e successi!

È diventata ormai una bella abitudine per i supporters della Spal quella di trascorrere le settimane successive alla fine del campionato della prima squadra facendo il tifo per le selezioni giovanili biancazzurre. Restano indimenticabili nella memoria collettiva gli scudetti Under 18 conquistati dalle squadre guidate da Massimo Pedriali nel 2022 e nel 2023 rispettivamente contro Bologna e Inter. Il vivaio di via Copparo fisiologicamente non può più competere a quei livelli, ma nel contesto della serie C sono pochi i club che lavorano come la Spal. La formazione Primavera di mister Pedriali ha centrato la salvezza giocandosela alla grande in un girone che coinvolgeva anche società di serie A, ma quest’anno a regalare le emozioni più forti sono le selezioni Under 17 e Under 16 che lottano per arrivare fino in fondo ai playoff dei rispettivi campionati nazionali di serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal: le giovanili Under 17 e Under 16 puntano ai playoff dei campionati nazionali

