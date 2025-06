Spal | Contiliano e Puletto pronti al ritorno dopo il prestito al Carpi

La Spal si prepara a riabbracciare Nicolò Contiliano e Filippo Puletto, due talenti che, dopo una stagione in prestito al Carpi, sono pronti a dimostrare il loro valore. In un calcio sempre più competitivo, la capacità di valorizzare i giovani è cruciale. Riusciranno i due a sorprendere i tifosi e a conquistare un posto nel cuore della squadra? La loro avventura sta per ricominciare!

Tra i numerosi giocatori che la Spal ha ceduto in prestito la scorsa estate (e a gennaio), in pochi sembrano possedere le caratteristiche per poter rientrare alla base per restarci. Rientrano in questa ‘short list’ Nicolò Contiliano e Filippo Puletto, dei quali il club biancazzurri si è liberato troppo frettolosamente nella convinzione che non fossero ancora pronti per giocarsela da protagonisti nella squadra di Dossena. Una decisione che aveva destato immediatamente molte perplessità tra i tifosi biancazzurri, che inevitabilmente hanno masticato amaro vedendo i due ragazzi cresciuti nel vivaio di via Copparo salvarsi con largo anticipo con la maglia del Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it