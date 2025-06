Spagna-Francia | dove vederla orario e probabili formazioni

La sfida tra Spagna e Francia all'Allianz Arena si preannuncia elettrizzante! I due giganti del calcio europeo si affrontano in un match di Nations League che promette spettacolo e intensità. Scopri le formazioni probabili e l'orario della partita: un evento da non perdere, soprattutto in un periodo in cui il calcio internazionale sta vivendo una nuova epoca di rivalità. Preparati a vivere emozioni forti!

All'Allianz Arena andrà in scena la sfida tra Spagna-Francia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All'Allianz Arena di Monaco di Baviera si giocherà la sfida di Nations League tra Spagna-Francia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Le .

L'Italia supera la Francia nel turismo: solo la Spagna è avanti

L'Italia riconquista una posizione di prestigio nel panorama turistico mondiale, superando la Francia e posizionandosi secondi solo alla Spagna.

