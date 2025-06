Spaccia alla stazione Arrestato con l’hashish ma è già tornato in libertà

Un arresto che fa riflettere: un trentenne algerino, colto in flagrante mentre spaccia hashish alla stazione di Lucca, è già tornato libero. Questo episodio evidenzia una tendenza preoccupante nel nostro paese, dove le leggi sulla droga sembrano non avere l'effetto deterrente sperato. La questione dello spaccio si intreccia a quella della sicurezza urbana: come affrontare un fenomeno che continua a ripetersi?

Nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria di Lucca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto un trentenne algerino, residente a Lucca, disoccupato e incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 17.15, mentre procedevano ad identificare le persone che stazionavano in piazzale Ricasoli e all'interno della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno fermato il 30enne che da subito manifestava segni di nervosismo. Considerato che lo stesso emanava un forte odore di cannabinoidi, i Militari dell'Arma hanno così deciso di approfondire il controllo e l'hanno sottoposto a una perquisizione personale, rinvenendo circa 30 grammi di hashish e 315 euro in contanti.

