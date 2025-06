S&P500 Nasdaq Composite Dax Future e FTSEMIB40 | com’è andata la settimana?

La settimana dei mercati finanziari si è rivelata ricca di sorprese, con l'S&P 500 e il Nasdaq Composite che si scontrano con una correzione significativa, mentre l'Europa guarda con interesse a Dax Future e FTSEMIB40. Pier Nicola Assiso analizza non solo i numeri, ma anche le emozioni che muovono gli investitori. In un periodo di incertezze globali, capire la direzione degli indici è cruciale per chi vuole navigare con saggezza nel mare delle opportunità.

Come si presentano graficamente i principali indici statunitensi ed europei? Pier Nicola Assiso in un articolo su LombardReport.com analizza la situazione di alcuni indici. In particolare, per gli Stati Uniti la sua analisi riguarda S&P500 e Nasdaq Composite, per l’Europa invece si parla di Dax Future e FTSEMIB40. S&P500 “Dopo la fase correttiva descritta la scorsa settimana – scrive Pier Nicola Assiso su LombardReport.com -, i mercati statunitensi si trovano nuovamente nella parte alta di un box che stanno costruendo. Partiamo dall’S&P500 che dopo il test di 5779 (livello che non ho mai modificato e sotto il quale ci sarebbe un piccolo gap da chiudere) si è riportato a 5900 punti (close weekly@5911). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - S&P500, Nasdaq Composite, Dax Future e FTSEMIB40: com’è andata la settimana?

