Sottraiamo i bambini dalla fabbrica dell’odio

I bambini di Gaza, simboli di innocenza rubata, ci sfidano a riflettere sul futuro dell'umanità. In un mondo dove l'odio sembrerebbe dominare, è fondamentale sottrarre i più giovani da questa “fabbrica” di violenza. La loro sofferenza non può e non deve essere ignorata: il ragazzino denutrito ritratto ci ricorda che dietro ogni cifra ci sono volti, sogni e speranze in pericolo. Non possiamo restare indifferenti.

Che uomini, che donne saranno i bambini di Gaza? Il ragazzino denutrito ritratto qualche giorno fa sul giornale, i polsi, le gambe, la cassa toracica oscenamente ossuti.. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Sottraiamo i bambini dalla fabbrica dell’odio

