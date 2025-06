Sottraiamo i bambini dalla fabbrica dell’odio

I bambini di Gaza, simbolo di una guerra che li segna profondamente, rappresentano un futuro incerto. Crescono in una realtà dove l'odio sembra prevalere, ma sono anche il riflesso di un'umanità che cerca pace e speranza. Sottrarli dalla "fabbrica dell'odio" è un imperativo morale: dobbiamo dare loro la possibilità di sognare, di costruire, di essere uomini e donne di pace. Chi saranno, se non li salviamo oggi?

Che uomini, che donne saranno i bambini di Gaza? Il ragazzino denutrito ritratto qualche giorno fa sul giornale, i polsi, le gambe, la cassa toracica oscenamente ossuti..

I bambini di Gaza, simboli di innocenza rubata, ci sfidano a riflettere sul futuro dell'umanità. In un mondo dove l'odio sembrerebbe dominare, è fondamentale sottrarre i più giovani da questa "fabbrica" di violenza.

