Sosta selvaggia sul lungomare Colombo | Nuova Gioventù Balnea lancia una petizione

Sulla splendida spiaggia di Mercatello, il sogno di un’estate serena rischia di infrangersi tra rifiuti e parcheggi selvaggi. L’associazione Nuova Gioventù Balnea lancia una petizione per ripristinare decoro e civiltà. Questo caso mette in luce un problema più ampio: la necessità di sensibilizzare la comunità al rispetto degli spazi pubblici, soprattutto in un periodo in cui il turismo balneare sta crescendo. Unisciti alla causa e fai sentire la tua voce!

Incivili sul marciapiede e sulla spiaggia gestita dall’associazione Nuova Gioventù Balnea su via Lungomare Colombo a Mercatello. “Nonostante gli appelli e la presenza quotidiana dei nostri volontari, ogni sera la spiaggia libera di Balnea si trasforma in un bivacco per incivili e balordi. Dopo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sosta selvaggia sul lungomare Colombo: Nuova Gioventù Balnea lancia una petizione

Leggi anche Sosta selvaggia sul Lungomare Colombo e nei pressi della spiaggia Balnea: interviene il Comune - Il Comune di Salerno interviene per contrastare la sosta selvaggia lungo il Lungomare Colombo e nelle vicinanze della spiaggia Balnea.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sosta selvaggia di auto e moto sul lungomare a Mercatello: arrivano i vigili; Parcheggi blu sul lungomare, l’assessore: “Realizzati anche 75 bianchi. Basta sosta selvaggia, senso civico farà bene a tutti”; Atti vandalici alla spiaggia inclusiva Balnea: l'appello dell'associazione ai cittadini; Sosta selvaggia di auto e moto sul lungomare a Mercatello | arrivano i vigili. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Parcheggi blu sul lungomare, l’assessore: “Realizzati anche 75 bianchi. Basta sosta selvaggia, senso civico farà bene a tutti”

Segnala primonumero.it: 112 gli stalli a pagamento realizzati ex novo in queste ore sul lungomare Cristoforo Colombo, in particolare su via Vespucci (dove, su ambo i lati, le auto si parcheggiavano nonostante non fosse conse ...

Sosta selvaggia dei campeggiatori Sanzioni a raffica per i ’furbetti’

Si legge su lanazione.it: Con la Pasqua e l’inizio della bella stagione a Marina di Carrara torna il problema della sosta selvaggia dei camper sul lungomare ... quello che unisce viale Colombo a viale Vespucci.

Sosta selvaggia sul lungomare: rimosse tre auto, multe ai proprietari

Segnala ilrestodelcarlino.it: Alle 22.30, poi, i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso per due auto in divieto di sosta, che non permettevano alle ambulanze manovre agevoli. I proprietari sono stati rintracciati al ...