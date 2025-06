sosta selvaggia in città l ennesima denuncia del m i d

Sosta selvaggia: un fenomeno che infastidisce e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Le recenti segnalazioni del M.I.D. portano alla luce situazioni inaccettabili, come auto parcheggiate su strisce pedonali e scivoli. Un richiamo urgente all’importanza del rispetto delle regole per garantire una città accessibile a tutti, dai genitori con passeggini agli anziani. La mobilità urbana è un tema cruciale: il cambiamento parte da noi!

Tempo di lettura: 2 minuti Auto in sosta sulle strisce pedonali e avanti gli scivoli necessari a consentire la salita sui marciapiedi delle carrozzine in Via Carducci, la Polizia Municipale pone immediati rimedi. In seguito alle segnalazioni del M.I.D., Coordinato da Giovanni Esposito, il Comando della Polizia Municipale di Avellino nella persona del Vice Comandante Domenico Sullo rispetto a delle soste selvagge dinanzi a un marciapiede in via Carducci ha ritenuto necessario dover rimarcare non solo l'attraversamento pedonale già esistente ma realizzare un ulteriore attraversamento pedonale laterale al marciapiede, necessario non solo a consentire la salita degli utenti in carrozzina sui marciapiedi ma anche al fine di evitare nuove soste selvagge in prossimità.