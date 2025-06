Sosta selvaggia diritti calpestati | l’umiliazione quotidiana delle persone con disabilità

Nel 2025, la lotta per i diritti delle persone con disabilità continua a essere un tema urgente. Ad Avellino, via Carducci, un’auto parcheggiata sulle strisce frena non solo il passaggio di una carrozzina, ma anche la dignità di chi vive ogni giorno questa realtà. È un problema che ci interroga: come possiamo costruire una società inclusiva se calpestiamo i diritti fondamentali? La sensibilizzazione è il primo passo per cambiare la situazione. Siamo pronti a farci sentire?

Avellino, via Carducci. La carrozzina si ferma. L’asfalto vince. Perché c’è un’auto. Parcheggiata sulle strisce. Davanti allo scivolo. Davanti al diritto di salire, di passare, di vivere. E allora ti chiedi: com’è possibile? Com’è possibile che nel 2025 una carrozzina debba ancora. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sosta selvaggia, diritti calpestati: l’umiliazione quotidiana delle persone con disabilità

Argomenti simili trattati di recente

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza"

Un flashmob di Amnesty International si è svolto oggi davanti alla Farnesina a Roma, con l'obiettivo di fermare il genocidio a Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Sosta Selvaggia Diritti Calpestati Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Salerno, sosta selvaggia in centro:

Lo riporta ilmattino.it: I commercianti, molto di più, perché spessissimo si ritrovano a non poter accedere alle proprie attività per colpa di vetture lasciate in sosta anche per un'intera giornata laddove non potrebbero.

"Sosta selvaggia nell’indifferenza dei vigili"

Riporta msn.com: Un cittadino residente nella zona stadio segnala il problema della sosta selvaggia: "Una scena indecorosa e incivile che si ripete tutte le volte che c’è la partita di calcio del Cesena.

Sosta selvaggia in via Fiorillo: proteste e polemiche

Segnala lanazione.it: A Marina di Carrara la sosta selvaggia e i mezzi parcheggiati contromano scatenano preoccupazioni tra residenti e commercianti di via Fiorillo, che chiedono intervento urgente al Comune per ...