La stagione della riproduzione è alle porte e, con essa, un appello urgente per la salvaguardia della fauna selvatica. Passeggiare nei boschi con il cane può trasformarsi in una tragedia per molte specie vulnerabili, in particolare i caprioli. Mantenere il guinzaglio non è solo una questione di sicurezza, ma un gesto di rispetto verso la natura che ci circonda. Ricordiamo che la bellezza dei nostri ambienti naturali dipende anche da noi!

Puntualmente come ogni anno in questo periodo delicato, passeggiare nei boschi e in campagna con il proprio cane diviene inconsapevolmente causa di ferimenti molto gravi alla fauna selvatica, come i caprioli, tra le specie più sensibili, e in generale la fauna che si riproduce in tane e nidi a terra e nelle siepi. Molte persone non custodiscono i loro cani al guinzaglio e questi per innato istinto, quando fiutano una possibile preda, ne sono attratti e se va bene la fanno scappare terrorizzata, ma spesso feriscono l’animale o distruggono una tana o un nido". È l’allarme lanciato dal Wwf dopo che negli ultimi tre giorni tre giovani cuccioli di capriolo sono stati feriti a Vertova, Pradalunga e Cene e, recuperati dalla polizia provinciale, sono stati consegnati al Cras Wwf Valpredina per essere curati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos fauna selvatica: "Cani al guinzaglio"

