Sorrisi battute e flirt | Salvini e Elkann scatenano il gossip al Quirinale

Sorrisi, battute e un pizzico di flirt: il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica ha acceso i riflettori sul jet-set italiano. Tra politiche e affari, Salvini ed Elkann hanno catturato l'attenzione di tutti, dimostrando che le relazioni, anche in ambito istituzionale, possono essere frizzanti. Un evento che non solo celebra la nostra storia, ma alimenta anche il gossip, rivelando la sinergia tra potere e charme.

Si è svolto ieri sera nei giardini del Quirinale il tradizionale ricevimento in occasione della Festa della Repubblica, richiamando come ogni anno il gotha della politica, dell’economia e della societĂ italiana. La cerimonia, caratterizzata da un’atmosfera di sobria eleganza, ha visto la partecipazione quasi completa del governo guidato dalla premier Giorgia Meloni, vestita di celeste, affiancata dai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, accompagnati rispettivamente dalla consorte e dalla fidanzata. Tra gli ospiti di spicco del mondo finanziario ed economico, hanno fatto la loro comparsa Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, l’editore Urbano Cairo e soprattutto John Elkann, executive chairman di Stellantis, presente con la moglie Lavinia Borromeo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sorrisi, battute e flirt: Salvini e Elkann scatenano il gossip al Quirinale

Leggi anche Il premier albanese si inginocchia davanti a lei tra sorrisi e battute: «Lo devi fare solo quando siamo soli io e te». La scenetta in video - Durante la sua visita a Tirana per la sesta riunione della Comunità politica europea, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto un'accoglienza calorosa dal premier albanese Edi Rama, che, in un momento di leggerezza, si è inginocchiato davanti a lei tra sorrisi e battute, promettendo che tali gesti avrebbero avuto luogo solo in privato.

