Sorpreso in bagno da una leonessa durante spedizione 59enne sbranato | Aveva speso una fortuna per i leoni

Un tragico incontro tra uomo e natura ha strappato la vita a Bernd Kebbel, un 59enne filantropo della fauna selvatica. Mentre cercava di adempiere a necessità quotidiane, è stato sorpreso da una leonessa in Namibia, dove aveva investito ingenti somme per la tutela degli animali. Questo evento mette in luce il delicato equilibrio tra l’uomo e il mondo selvaggio, invitandoci a riflettere sui rischi che si celano anche nei progetti più nobili.

La vittima è una turista di 59 anni, Bernd Kebbel, noto filantropo impegnato proprio nella salvaguardia della fauna selvatica in Namibia dove è stato ucciso dall'animale selvatico. L'uomo era uscito dalla tenda per andare in bagno ignaro che una leonessa era in agguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

