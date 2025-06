Sorpresi da alcuni cittadini a rubare in un appartamento ladri rischiano il linciaggio Salvati dall’intervento dei Carabinieri a Roma

Un pomeriggio di caos e paura ha scosso il quartiere Alessandrino di Roma, dove due ladri, colti sul fatto, hanno rischiato un linciaggio da parte dei cittadini. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: la voglia di sicurezza e giustizia dei residenti. Un’inquietante tendenza che dimostra come la comunità si mobiliti quando si sente minacciata. I Carabinieri, sempre più protagonisti nel garantire l’ordine, hanno evitato il peggio. Chi proteggerà i protett

Un pomeriggio di tensione si è vissuto ieri nel quartiere Alessandrino di Roma, dove due ladri sono stati sorpresi durante il furto e aggrediti dai residenti. Solo l'intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, ma i malviventi non sono riusciti a sfuggire alla giustizia. Il furto e la fuga. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di sabato, in via della Bella Villa, quando due uomini, entrambi cittadini georgiani di 31 e 40 anni, hanno utilizzato una chiave codificata per entrare nell'appartamento di un 22enne romano. Il loro obiettivo era chiaro: rubare beni di valore come cellulari, gioielli e orologi.

