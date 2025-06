Sopralluogo al parco di piazza Douhet | Intervento in autunno

Il parco di piazza Douhet è pronto a vivere una nuova vita! Il sindaco Noemi Tartabini ha annunciato un sopralluogo per valutare la riqualificazione dell’area giochi, attualmente in difficoltà. Questo intervento non è solo un passo verso un parco più bello, ma si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione degli spazi verdi urbani, fondamentali per il benessere della comunità. Rimanete sintonizzati per scoprire le novità in arrivo!

"Nella mattinata di giovedì, insieme ai tecnici, ho effettuato un sopralluogo al parco giochi di piazza Douhet (nella foto) per valutare le diverse possibilità di riqualificazione del manto, che attualmente presenta diverse criticità". A dirlo è stata il sindaco Noemi Tartabini, che ha voluto fornire novità in merito all’area verde situata nel centro urbano di Porto Potenza Picena. Sulla questione il primo cittadino potentino ha pubblicato un breve post, tramite la sua pagina istituzionale Facebook. Allo stesso tempo, lei ha anche assicurato che l’intervento verrà avviato tra diversi mesi. "I lavori non verranno comunque avviati prima dell’autunno – ha precisato il sindaco Tartabini -, così da consentire la piena fruizione del parco nel periodo di massima affluenza, ovvero quello estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo al parco di piazza Douhet: "Intervento in autunno"

