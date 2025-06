Sono stato io Benzinaio ucciso in Italia svolta nelle indagini | la terribile confessione

Una svolta inquietante nelle indagini sull'omicidio del benzinaio Nahid Miah, un caso che ha scosso l'Italia. Il presunto assassino, un diciottenne locale, è stato arrestato dai carabinieri dopo una confessione choc. Questo episodio riaccende il dibattito sull’aumento della violenza giovanile nel nostro Paese. Un fenomeno che merita attenzione: cosa sta alimentando questa deriva? La risposta potrebbe nascondere verità scomode e urgenti da affrontare.

Svolta nelle indagini sull’omicidio del benzinaio Nahid Miah, avvenuto lo scorso 27 maggio a Tor San Lorenzo, sul litorale a sud di Roma. I carabinieri della compagnia di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri, hanno arrestato un diciottenne residente in zona, individuato come il presunto autore della brutale aggressione. Il giovane è accusato di aver colpito la vittima al cuore con un grosso coltello, uccidendola, per poi sottrarre 570 euro in contanti dall’incasso del distributore Toil dove l’uomo lavorava. L’omicidio è avvenuto poco prima di mezzogiorno: il killer, travisato con un casco integrale e vestito interamente di nero, è giunto al distributore a bordo di una moto Bmw GS 650 bianca, risultata rubata due giorni prima a Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it