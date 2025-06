Sono morto per 45 minuti Guardavo il mio corpo dall’alto come in un film ma non sembravo io Poi ho visto una luce e mi sono risvegliato nel sacco dei cadaveri

Un’esperienza di morte temporanea che riaccende il dibattito sulle NDE (Near Death Experiences) e il confine tra vita e oltre. Quarantacinque minuti “da spettatore” nel proprio corpo: un racconto che cattura l’immaginazione e pone domande profonde su cosa accade dopo la vita. Questo fenomeno affascina sempre di più, offrendo uno spunto per riflettere sul mistero della nostra esistenza e sul valore della vita stessa. Sei pronto a esplorare questo mondo?

Quarantacinque minuti. Tanto sarebbe durata la sua “morte clinica “, un tempo sufficiente, secondo il suo racconto, per “assistere” al proprio decesso da una prospettiva esterna, come se fosse lo spettatore di un film particolarmente realistico sulla sua stessa vita. È la storia incredibile, ai confini della realtà, condivisa questa settimana su TikTok da un utente che si fa chiamare @after.life.echoes, un ex bodybuilder che afferma di essere “morto” e tornato indietro dopo una reazione avversa a un farmaco. Tutto sarebbe iniziato con un collasso improvviso nel bagno di un ristorante, seguito da convulsioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono morto per 45 minuti. Guardavo il mio corpo dall’alto come in un film, ma non sembravo io. Poi ho visto una luce e mi sono risvegliato nel sacco dei cadaveri”

