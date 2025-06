Sondaggi politici cresce il Pd e accorcia lo stacco con Fratelli d’Italia | chi vincerebbe oggi

Nel panorama politico italiano, il PD sta riacquistando slancio, accorciando il gap con Fratelli d'Italia. I sondaggi di Vis Factor rivelano un cambio di vento: mentre il M5S affonda, il partito di Schlein conquista consensi. Questo trend potrebbe segnare una svolta nel dibattito pubblico, riflettendo il malcontento verso l'attuale governo. Chi sarà il vero vincitore alle prossime elezioni? La battaglia è solo all'inizio!

