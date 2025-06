Sommer a BILD | Siamo stati puniti per i nostri errori! Ci fa male…

Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha parlato a cuore aperto delle delusioni che hanno segnato la stagione della squadra. "Siamo stati puniti per i nostri errori", ha dichiarato, evidenziando come le difficoltà siano un tema ricorrente nel mondo del calcio. In un contesto in cui gli sportivi sono sempre più sotto pressione, queste parole ci ricordano che dietro ogni prestazione c'è una storia di sacrifici e vulnerabilità. Una riflessione che invita a non dimenticare mai l'umanità dietro il camp

Sommer a BILD: «Siamo stati puniti per i nostri errori! Ci fa male.» Le parole del portiere nerazzurro. È stata una stagione piena di delusioni per l ' Inter, come sottolineato anche dal portiere nerazzurro Yann Sommer. Al termine della difficile serata a Monaco di Baviera, lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata al quotidiano BILD. LE PAROLE- « Ultimamente ci è mancato qualcosa nei momenti importanti. Nella finale di Champions League, ma anche in campionato, dove abbiamo perso molti punti. Questo è il calcio. Tutto può cambiare radicalmente nel giro di due o tre settimane. Siamo stati puniti duramente per i nostri errori quest'anno.

