Solo una cosa da fare Renzi chiede il licenziamento del prof anti-Meloni

Matteo Renzi scende in campo con fermezza: un professore che augura la morte della figlia della Premier Meloni non merita di insegnare. Il caso di Stefano Addeo riaccende il dibattito sulla responsabilità etica degli educatori e sul confine tra libertà di espressione e rispetto. In un'epoca in cui la cultura del rispetto sembra vacillare, la questione è più che mai attuale. La scuola può davvero tollerare simili comportamenti?

"Se un professore di scuola pubblica, un educatore, si augura la morte della figlia della Premier c'è solo una cosa da fare. Licenziarlo". Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi. Stefano Addeo, insegnante di tedesco in un istituto della Campania, in un post che fa indignare ha auspicato per la figlia della premier, Giorgia Meloni, una fine analaoga a quella di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola. "È stato un gesto stupido. Un post scritto d'impulso nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l'Italia continuava a inviare armi a Israele. Mi sono svegliato la mattina e ho detto: 'Madonna mia, cosa ho scritto'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Solo una cosa da fare", Renzi chiede il licenziamento del prof anti-Meloni

