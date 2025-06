Sole e clima mite caratterizzeranno questa domenica

Questa domenica si preannuncia sotto il segno del sole e di un clima mite, perfetta per riscoprire le bellezze all'aperto. Con l'arrivo di giugno, l'anticiclone ci regala giornate ideali per una passeggiata in montagna o un picnic al parco. Tuttavia, attenzione ai rilievi alpini: lĂ , una perturbazione porterĂ instabilitĂ . Un invito a godere della natura, ma con un occhio al cielo! Non resta che prepararsi per una giornata indimenticabile

Giugno inizia con il bel tempo. Lo confermano le previsioni meteo del bollettino ufficiale del Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinottica Prosegue la fase anticiclonica caratterizzata da tempo soleggiato e clima mite sul nostro Paese, tuttavia il transito di una perturbazione oltralpe causerĂ instabilitĂ sui rilievi alpini e prealpini con possibili locali sconfinamenti anche sulle zone pianeggianti del Nord Italia. Domenica 1 giugno 2025 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’ intera Regione cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio sui rilievi Alpini e Prealpini aumento della nuvolositĂ con possibili rovesci, localmente anche a carattere temporalesco (rischio locali grandinate); negli altri settori tempo asciutto, anche se non si esclude la propagazione di qualche isolato fenomeno temporalesco sulle zone pianeggianti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sole e clima mite caratterizzeranno questa domenica

Altri articoli sullo stesso argomento

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilitĂ di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Cerca Video su questo argomento: Sole Clima Mite Caratterizzeranno Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Meteo - Prossima settimana tra sole, caldo in intensificazione e un veloce passaggio instabile. Ecco le novitĂ ; Meteo weekend: sole in arrivo ma qualche pioggia resiste. Quando arriverĂ il caldo estivo?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Clima mite e sole nel salernitano: le previsioni di 3bmeteo.com

Segnala salernotoday.it: Variabilità e qualche sporadico fenomeno sono attesi anche nella giornata di mercoledì mentre da giovedì la pressione tenderà ad aumentare e dopo qualche annuvolamento mattutino il sole sarà ...

Sole, bora e clima mite a Nordest, nubifragi al Sud: Italia spaccata in due. E torna il freddo

Secondo ilgazzettino.it: Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianure occidentali, pianure orientali, Prealpi e Dolomiti cieli in ...

Sole e clima mite aspettando il caldo di Minosse

toscanamedianews.it scrive: Ma non adesso, se ne parlerà solo la settimana prossima. Per sabato e domenica sarà caldo sì ma non estremo. Le previsioni degli esperti del consorzio Lamma per domani annunciano cielo sereno o ...