Soldi e clima | stesso volto crisi diverse

Firenze, 1 giugno 2025 – Crisi economica e crisi climatica: due facce della stessa medaglia. Ogni anno, ci ritroviamo a scrivere le stesse storie, mentre i segnali di allerta si intensificano. La vera sfida è comprendere come queste crisi si intrecciano, creando un futuro incerto per le nuove generazioni. Riflessioni e azioni concrete sono necessarie più che mai. La sostenibilità non è solo un'opzione, ma una responsabilità condivisa. È tempo di agire

Firenze, 1 giugno 2025 – Ormai scriviamo sempre le stesse cose, ammettiamolo. E il fatto davvero triste è che ogni anno continuiamo a riempire il cahier de doleance di nuovi paragrafi degli stessi due capitoli, vale a dire la crisi economica e la crisi climatica. Che poi adesso finiscono inevitabilmente per concatenarsi l'una all'altra, e del resto non potrebbe essere altrimenti. Da un lato ci sono le famiglie che devono stringere sempre di più la cinghia perché le spese bruciano ben più del solleone di mezzogiorno senza creme di protezione: due settimane al mare per quattro persone comportano costi che sono sempre più difficili da ammortizzare e sopportare, diciamocelo.

