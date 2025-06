SOGNANDO BALLANDO CON LE STELLE | CHIQUITO E IL DOPPIO FESTEGGIAMENTO NEL BACKSTAGE

Chiquito, il trionfatore di “Sognando… Ballando con le Stelle”, ha portato a casa non solo la vittoria, ma anche una carica di entusiasmo senza precedenti. Nel backstage, festeggiamenti e torta hanno reso omaggio a un talento che diventerà maestro nella 20esima edizione del programma. Questo evento segna un momento cruciale per il mondo del ballo in TV, dove passione e competizione si intrecciano creando storie indimenticabili!

Chiquito, all’anagrafe Yovanny De Jesus Moreta ha trionfato a “Sognando. Ballando con le Stelle”, lo spin-off del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Non sono mancati i festeggiamenti ricchi di entusiasmo nel backstage del programma, con una torta in onore del vincitore, il quale sarà uno dei maestri della 20esima edizione dello show in onda da Ottobre su Rai1. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SOGNANDO BALLANDO CON LE STELLE: CHIQUITO E IL DOPPIO FESTEGGIAMENTO NEL BACKSTAGE

