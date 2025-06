Softball doppia vittoria dell' Italposa contro Parma

Sabato da incorniciare per l’Italposa! Con due vittorie schiaccianti contro Parma, 10-8 in gara 1 e 12-2 in gara 2, la squadra si posiziona al terzo posto della classifica, approfittando dei pareggi delle rivali. Questo successo non è solo una gioia per i tifosi, ma un chiaro segnale di crescita in un campionato sempre più competitivo. La lotta per il podio si infiamma: chi avrà la meglio?

Sabato fruttuoso per l’Italposa dopo aver vinto contro parma 108 gara 1 e 122 gara 2, sfrutta al meglio i pareggi delle dirette rivali, Caronno pari con Macerata e Pianoro contro Castelfranco superandoli in classifica e posizionandosi al terzo posto in solitaria alle spalle di Saronno e Bollate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Softball, doppia vittoria dell'Italposa contro Parma

Altre letture consigliate

Serie A: Palfinger sconfitta da San Marino, Poviglio cade contro Crocetta Parma

La Palfinger, reduce da due sfide di Serie A contro San Marino, non trova fortuna. La squadra reggiana, ridotta nel roster, subisce una pesante sconfitta per 5-0 nel primo incontro.

Cerca Video su questo argomento: Softball Doppia Vittoria Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

San Marino Base ball: doppia vittoria con Macerata 5-4, 3-0; Serie A2 Softball, preview della settima giornata; Softball A2: Bollate inciampa a Nuoro. Pari Rescaldina, Legnano insidia la vetta; Baseball / Cuprabaseball, doppia vittoria a Porto Sant’Elpidio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Softball, doppio turno per l'Italposa: sfide contro Old Parma e Caronno

Si legge su forlitoday.it: Nelle file forlivesi è previsto il rientro di Laura Vigna che ha terminato la sua stagione in college Usa e dove ha giocato la fase dei Regional nel campionato Ncaa di I Division ...

Softball A1: una vittoria per Collecchio. Old Parma, è crisi nera

Segnala sportparma.com: Nelle gare del sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Softball, solo l’Italposa Forlì riesce nello sweep, contro l’Itas Mutua Rovigo, mentre sugli altri campi si registrano i paregg ...

Softball: si chiude con una vittoria a testa tra Italia e All Stars

Lo riporta oasport.it: L'ultima giornata delle All Star Series che hanno caratterizzato la settimana del softball italiano vede Italia e All Stars della Serie A1 chiudere con ...